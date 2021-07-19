В Иланском районе полиция нашла плантацию мака

В Красноярском крае сотрудники ГКОН ОМВД России по Иланскому району арестовали 49-летнюю женщину за незаконное выращивание мака, сообщает пресс-служба полиции Иланского района.

Плантация наркотического цветка росла на огороде женщины. Оперативники изъяли 130 кустов. Хозяйка плантации пояснила, что растила цветки для личного употребления.

В отношении «садовода» возбуждено уголовное дело по статье 231 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.