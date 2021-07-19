19 июля
Красноярск
погода +23 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иланском районе полиция нашла плантацию мака

Главная Общество
Красноярск
12:30 19 Июля 2021
в красноярском крае, наркотики, мвд
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае сотрудники  ГКОН ОМВД России по Иланскому району арестовали 49-летнюю женщину за незаконное выращивание мака, сообщает пресс-служба полиции Иланского района.

Плантация наркотического цветка росла на огороде женщины. Оперативники изъяли 130 кустов. Хозяйка плантации пояснила, что растила цветки для личного употребления.

В отношении «садовода» возбуждено уголовное дело по статье 231 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За выходные было потушено 13 лесных пожаров

За выходные было потушено 13 лесных пожаров

19 Июля 2021 г.
Причина пожаров: сухие грозы
Новости Красноярска: В Северо-Енисейске сотрудница полиции случайно выстрелила

В Северо-Енисейске сотрудница полиции случайно выстрелила

19 Июля 2021 г.
К ответственности могут привлечь и её начальство
Новости Красноярска: Как влияет COVID-19 на беременность?

Как влияет COVID-19 на беременность?

19 Июля 2021 г.
Вакцинироваться лучше во 2-3 триместр
Новости Красноярска: Врачи Красноярского края получают почти 100 тысяч рублей в месяц

Врачи Красноярского края получают почти 100 тысяч рублей в месяц

19 Июля 2021 г.
Красстат предоставил статистику
Новости Красноярска: 35 человек спасли пожарные за неделю

35 человек спасли пожарные за неделю

19 Июля 2021 г.
Несмотря на все усилия пожарных, двое человек погибли
Новости Красноярска: В районе красноярской филармонии ограничат движение транспорта

В районе красноярской филармонии ограничат движение транспорта

19 Июля 2021 г.
Из-за строительства нового пешеходного моста транспорт пойдёт по другим маршрутам
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске парень разбил стекло автомобиля головой своей девушки

В Красноярске парень разбил стекло автомобиля головой своей девушки

15 Июля 2021 г.
Проводится проверка, устанавливается причинённый ущерб
Новости Красноярска: В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

15 Июля 2021 г.
Новорожденных продавали гражданам КНР
Новости Красноярска: «Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

«Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

14 Июля 2021 г.
Ролик с кадрами очереди разместил инстаграм-аккаунт krsk.news
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru