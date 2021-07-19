За выходные было потушено 13 лесных пожаров

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра за выходные было локализовано тринадцать лесных пожаров в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Эвенкийском районах. В тушении были задействованы 36 единиц техники. 50 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

19 июля на 10:30 на территории Красноярского края зарегистрированы 10 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 4 110 га в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Пять лесных пожаров ликвидированы на площади 2 190 га.

В Кодинск и Богучаны направлены 92 специалиста. Более 240 специалистов — в Эвенкию, сегодня туда планируют отправить ещё 50 специалистов.

Действует особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Долгано-Ненецком районах.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: РИА Новости