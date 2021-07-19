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Врачи Красноярского края получают почти 100 тысяч рублей в месяц

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Красноярск
11:55 19 Июля 2021
в красноярском крае, врачи, статистика
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Специалисты Красноярскстата сообщают, что в 2020 году средняя зарплата врача в государственных и муниципальных учреждениях составила 96 534,6 рублей. Средний медицинский персонал зарабатывает 49 250,4 рубля, а младший – 47 119,4 рубля.

В 2020 году в Красноярском крае работало 14,5 тысяч врачей всех специальностей. Количество среднего медперсонала составило около 33 тысяч.

Больше всего врачей работали в терапевтическом профиле – 24% из общей численности; далее идут стоматологи (10%), врачи хирургического профиля (9,8%) и педиатров (9,4%). 70% работников среднего медицинского персонала составили медсёстры.

Также на 2020 год в Красноярском крае работали 125 больниц, 534 поликлиники и 880 фельдшерских пунктов.

«В больничных организациях было развернуто 23,3 тысячи больничных коек круглосуточных стационаров, что на 1,4 % больше, чем наконец 2019 года. Наибольшая доля в коечном фонде края на конец 2020 года приходилась на койки терапевтического профиля (18,3% общего числа больничных коек), хирургического профиля (17,5%), инфекционные (13,1%) и психиатрические (10,3% общего коечного фонда). Число коек дневных стационаров составило 6,4 тысячи», – добавили в Росстате.

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

 

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