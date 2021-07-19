Как влияет COVID-19 на беременность? Влияет ли вакцина на репродуктивную систему? Когда можно вакцинироваться?

Об этом рассказал директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. ак. В.И. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих.

— Как влияет COVID-19 на беременность?

— Мы сейчас можем говорить об очень сложной инфекции и возможных даже фатальных её исходах у ряда людей.

К счастью, все дети, матери у которых перенесли заболевание, не поступали в реанимацию, их вовремя выписывают.

— Когда надо вакцинироваться беременным?

— Безусловно, 2-3 триместр.

— Влияет вакцинация на репродуктивную систему?

— Мы очень рано начали изучать каким образом перенесённая инфекция вне беременности или вовремя, влияет на систему репродукции. Мы видим целый ряд изменений. Часть из них, как не парадоксально, несколько позитивна.

Уберите эмоциональное напряжение, перестаньте читать сотню различных мнений. В этой жизни нужно уметь определяться профессионально.

Фото: proffopponent.ru