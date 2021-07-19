35 человек спасли пожарные за неделю

С 12 по 18 июля сотрудники пожарно-спасательных подразделений Красноярского края потушили 118 пожаров.

Совершили 969 выезда, из них 118 — на пожары, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 35 человек вывели из огня. К сожалению, погибли двое человек, несмотря на все усилия пожарных.

На тушения привлекалось более 830 человек личного состава и 251 единица техники. Добровольная пожарная охрана оказывала помощь в шести случаях.

Также на прошедшей неделе сотрудники МЧС 17 раз принимали участие в ликвидации последствий ДТП и спасли 22 жителя Красноярского края.

81 выезд совершили поисково-спасательные формирования, в 18 случае оказывалась помощь, спасено 42 человека.

Стоит отметить, что на контроле ГУ МЧС России по Красноярскому краю 82 туристических группы. В данных группах состоят 669 человек, из них 109 детей.

Напомним, что в Красноярском крае официально отрыты 8 пляжей, в частности, два в Железногорске, один в Берёзовском районе, один в Емельяновском и три в Зеленогорске.