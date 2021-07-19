В районе красноярской филармонии ограничат движение транспорта

В августе временно ограничат движение транспорта в районе красноярской краевой филармонии, говорится на сайте мэрии.

Связано это со строительством нового пешеходного моста через улицу Карла Маркса. Участки будут перекрывать в два этапа.

В дневное время движение от улицы Белинского до Каратанова будет перекрыто частично, с 1 по 15 августа. Транспорт в сторону Медицинского университета будет идти по обычному маршруту, а в сторону центра – по улице Белинского через улицу Ленина.

В ночное время движение по улице Карла Маркса от Белинского до Каратанова будет остановлено полностью:

7 — 8 августа с 22:00 до 06:00

14 — 15 августа с 22:00 до 06:00.

В это время движение транспорта в сторону Медицинского университета будет идти по улицам Карла Маркса — Каратанова — Ленина (проезд около ТЦ «Комсомолл») — Белинского. А движение в сторону центра города — по улице Белинского через Ленина.

Автобус и троллейбусы будут двигаться по существующим схемам, за исключением маршрута № 99, который поедет через улицу Ленина.

Фото: my.krskstate.ru / admkrsk.ru