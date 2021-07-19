Мотоциклист, скрываясь от полиции, врезался в ограждение

Произошедший случай попал на камеру уличного наблюдения.

27-летний водитель мотоцикла Kawasaki на ул. Белинского требования инспекторов мотобатальона остановиться, проигнорировал. Он продолжил движение в том числе по «встречке». На ул. Карла Маркса мужчина врезался в бетонные блоки, установленные на время ремонта, упал с мотоцикла. Далее мотоциклист пытался убежать, но его задержали и доставили в полицию.

Оказалось, нарушитель был лишён прав.

В отношении мужчины был составлен ряд административных материалов: за невыполнения требований об остановке ТС, за движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением и за управление ТС водителем, лишённым права управления.

Фото: ЧП Красноярск