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Тело утонувшего мальчика нашли в реке Туба

Главная Общество
Красноярск
14:14 19 Июля 2021
общество, происшествия, ребенок
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7-летний мальчик утонул в протоке Сиговая реки Туба 6 июля. И только через десять дней тело мальчика нашли спасатели в Курагинском районе около берега, на расстоянии 8,5 километров ниже по течению реки от предполагаемого места утопления.

По сообщению ГСУ СК по Красноярскому краю, телесных повреждений криминального характера при осмотре не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия. Назначена СМЭ для установления причины смерти.

Кстати, недавно мы писали о том, что в тёплые дни возможно увеличение происшествий на воде при игнорировании запрещающих знаков и купании в несанкционированных местах.

Будьте осторожны! Соблюдайте правила поведения на водоёмах!

  • купаться можно только в разрешённых местах, а детям в присутствии взрослых;
  • нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • нельзя нырять в незнакомых местах;
  • нельзя в воде баловаться и запрыгивать друг на друга;
  • нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зону заплыва;
  • нельзя подавать крики ложной тревоги. 

Фото: ipsyholog.ru

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