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В СФУ существенно увеличилось количество бюджетных мест

Главная Общество
Красноярск
09:56 19 Июля 2021
вуз, университет, образование, студенты
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К началу приёмной кампании в Сибирском федеральном университете объявили об увеличении количества бюджетных мест. В 2021 году на бесплатное образование в СФУ смогут претендовать 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов.

Так, например, на информатику и вычислительную технику для бакалавров выделено 406 бюджетных мест – это на 96 мест больше, чем в прошлом году. Увеличен набор и на юриспруденцию – направление с традиционно высоким конкурсом. В этом году поступить на юриста и учиться бесплатно по очной форме сможет 81 бакалавр. На еще одну высококонкурсную группу «Экономика и управление» заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 на специалитет.

«Сибирский федеральный университет на протяжении всех лет существования отличался высоким бюджетным набором. По сравнению с прошлым годом бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет увеличился более чем на 800 мест – дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям. Это не может не радовать, СФУ как федеральный университет является точкой притяжения для школьников не только из Красноярска и Красноярского края. Мы ежегодно демонстрируем большой набор из Тывы, Бурятии, Иркутской области, Хакасии и для абитуриентов это однозначное увеличение шансов учиться в ведущем вузе страны бесплатно. Кроме этого, бюджетное место гарантирует получение государственной стипендии», – рассказали в приемной комиссии СФУ.

В приемной комиссии СФУ рассказали про нововведение 2021 года. Теперь абитуриенты смогут указать в заявлении до 5 направлений подготовки или специальностей, что не только упрощает выбор будущей профессии, но и повышает шансы на поступление. В этом году как и в 2020 для зачисления на бюджетную основу обучения не требуется предоставлять оригинал документа о предыдущем образовании. Сделать это необходимо будет в течении первого года обучения. Также у абитуриентов 2021 года появилось возможность выбрать в качестве вступительного испытания предметы по выбору (например: Физика / информатика и ИКТ / химия), поступающие выбирают один из указанных предметов по своему усмотрению. Отличие от других лет и в том, что в этом году будет только одна основная волна зачисления – все 100% бюджетных мест.

Кроме того, теперь в СФУ подать документы можно любым удобным способом: онлайн через АИС «Абитуриент», через портал «Госуслуги», с помощью операторов почтовой связи или лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79 (корпус Библиотеки) и проспект Красноярский рабочий, 95). Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт https://postuplenie2021.sfu-kras.ru/

С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.

Вопросы о поступлении в СФУ можно задать, позвонив по номеру горячей линии
8 800 550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного) или написав по адресу zayavlenie@sfu-kras.ru. Вся необходимая абитуриентам информация размещена на сайте СФУ в разделе «Поступление».

Фото: пресс-служба СФУ
По материалам пресс-службы СФУ

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