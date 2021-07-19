В Северо-Енисейске сотрудница полиции случайно выстрелила

Сотрудница Северо-Енисейского отделения полиции нечаянно выстрелила, когда сдавала табельное оружие. Никто не пострадал.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия назначена служебная проверка, также будет проведена оценка профессиональной подготовки сотрудников районного отдела полиции.

К ответственности могут привлечь и начальство полицейской, если выяснится, что происшествие случилось из-за низкого уровня профподготовки.

Фото: tagilcity.ru