19 июля
Красноярск
погода +23 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Северо-Енисейске сотрудница полиции случайно выстрелила

Главная Общество
Красноярск
12:52 19 Июля 2021
общество, происшествия, полиция, проверка
версия для печати Ico_print

Сотрудница Северо-Енисейского отделения полиции нечаянно выстрелила, когда сдавала табельное оружие. Никто не пострадал.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю, по факту нарушения порядка сдачи табельного оружия назначена служебная проверка, также будет проведена оценка профессиональной подготовки сотрудников районного отдела полиции.

К ответственности могут привлечь и начальство полицейской, если выяснится, что происшествие случилось из-за низкого уровня профподготовки.

Фото: tagilcity.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: За выходные было потушено 13 лесных пожаров

За выходные было потушено 13 лесных пожаров

19 Июля 2021 г.
Причина пожаров: сухие грозы
Новости Красноярска: В Иланском районе полиция нашла плантацию мака

В Иланском районе полиция нашла плантацию мака

19 Июля 2021 г.
Полицейские изъяли 130 кустов
Новости Красноярска: Как влияет COVID-19 на беременность?

Как влияет COVID-19 на беременность?

19 Июля 2021 г.
Вакцинироваться лучше во 2-3 триместр
Новости Красноярска: Врачи Красноярского края получают почти 100 тысяч рублей в месяц

Врачи Красноярского края получают почти 100 тысяч рублей в месяц

19 Июля 2021 г.
Красстат предоставил статистику
Новости Красноярска: 35 человек спасли пожарные за неделю

35 человек спасли пожарные за неделю

19 Июля 2021 г.
Несмотря на все усилия пожарных, двое человек погибли
Новости Красноярска: В районе красноярской филармонии ограничат движение транспорта

В районе красноярской филармонии ограничат движение транспорта

19 Июля 2021 г.
Из-за строительства нового пешеходного моста транспорт пойдёт по другим маршрутам
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

16 Июля 2021 г.
Ему было 67 лет
Новости Красноярска: В Красноярском крае пьяная компания попала в смертельное ДТП

В Красноярском крае пьяная компания попала в смертельное ДТП

14 Июля 2021 г.
Водитель и один из пассажиров погибли
Новости Красноярска: Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

18 Июля 2021 г.
Как красноярцы относятся к вакцинации, выяснял журналист Sibnovosi.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru