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В Красноярске нет ни одного пляжа, где разрешено купаться

Главная Общество
Красноярск
10:00 19 Июля 2021
общество, рейды, красноярск
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Сотрудники полиции напоминают, что нельзя купаться в местах, не предназначенных для этого. Это опасно! Можно получить не только травмы, но и заболевание. Также за плавание в таких местах может быть наложен штраф от 500 до 1 000 рублей.

На сегодняшний день нет ни одного места в городе, где было бы официально разрешено купаться.

Рейды по поиску нарушителей будут проводиться до конца купального сезона.

Правоохранители особое внимание уделяют отдыхающим с детьми и детям, которые находятся возле водоёмов без присмотра взрослых.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

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