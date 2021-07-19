Названы победители фестиваля «МИР Сибири»

Организаторы Международного фестиваля «МИР Сибири объявили обладателей мастеровой и этномузыкальной премий.

«МИР Сибири» в 2021 году прошёл в дистанционном формате. Мастера представили работы в двух номинациях: «Традиционные ремёсла» и «Современное декоративно-прикладное творчество». Исполнители состязались в семнадцати направлениях.

Во время онлайн-церемонии, конкурсантов поздравили министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов, глава Шушенского района Дмитрий Джигринюк и члены жюри фестиваля. На прямой связи с ведущим были номинанты этого года – представители 24 регионов России и участник из Киргизии.

«Стольких материалов мы не видели давно. Победителей было очень трудно выбрать: Были споры, а в некоторых моментах чуть не дошло до драки», — рассказывает член жюри, певица Инна Желанная.

По итогам решающих конкурсных испытаний Гран-при мастеровой премии «МИРА» получила мастерица ручного ткачества из Барнаула Ольга Рудаенко. Обладателем главного приза этномузыкального конкурса стала Семейная фольклорная студия «Чебагай» - Игорь, Юлия и Зоечка Гайнутдиновы из Новосибирска. Третья чаша – специальный приз этномузыкальной премии, досталась пермячке Ирине Пыжьяновой.

Фото: Мир Сибири