На правом берегу мужчина пробил стеклянную дверь подъезда и повредил автомобили

На ул. Свердловской, 15б в ночь с 16 на 17 июля мужчина разбил стеклянную дверь подъезда и повредил припаркованные транспортные средства. В случившемся сейчас разбираются полицейские.

Видео происшествия опубликовал телеканал «ТВК Красноярск». По словам очевидцев, которые отправили видеозапись, после того, как мужчина разбил дверь, он начал бросаться на автомобили. Асфальт был в крови, видимо дебошир повредил руку.

Личность нарушителя порядка установлена. Сейчас в происшествии разбираются полицейские.

Фото: tvk6.ru