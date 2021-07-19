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На правом берегу мужчина пробил стеклянную дверь подъезда и повредил автомобили

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Красноярск
09:14 19 Июля 2021
общество, происшествия, красноярск, полиция
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На ул. Свердловской, 15б в ночь с 16 на 17 июля мужчина разбил стеклянную дверь подъезда и повредил припаркованные транспортные средства. В случившемся сейчас разбираются полицейские.

Видео происшествия опубликовал телеканал «ТВК Красноярск». По словам очевидцев, которые отправили видеозапись, после того, как мужчина разбил дверь, он начал бросаться на автомобили. Асфальт был в крови, видимо дебошир повредил руку.

Личность нарушителя порядка установлена. Сейчас в происшествии разбираются полицейские.

Фото: tvk6.ru

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