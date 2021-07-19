505 человек в Красноярском крае заразились за сутки COVID-19

На 18 июля под наблюдением врачей находятся 50 418 человек (+4 097 новых за сутки), снято с учёта 3 897 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 84 637 (+ 505 за сутки, 114 из них — в Красноярске).

Сейчас наш регион в рейтинге регионов страны по количеству выявленных случаев коронавируса находится на восьмом месте.

Всего вылечили 72 538 (+ 199 за сутки), 4 185 погибших (+ 16 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 3 124 946 (+13 760 за последние сутки).

Жители, имеющие желание провакцинироваться, могут позвонить по телефону или лично обратиться в регистратуру поликлиники. Также можно записаться через личный кабинет www.web-registratura.ru, либо на едином портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Также поставить вакцину можно во внебольничном пункте. В такие прививочные кабинеты заранее записываться не нужно. С собой нужно лишь иметь паспорт и СНИЛС.

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