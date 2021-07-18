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В Свердловском районе Красноярска ограничат проезд из-за ремонта теплосетей

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Красноярск
18:04 18 Июля 2021
общество, ремонт, дорога
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В понедельник, 19 июля, Сибирская генерирующая компания начнет работы по замене магистрального трубопровода в Свердловском районе Красноярска на пересечении  улиц Гладкова и Семафорной, в связи с чем будет ограничен проезд.

Работу энергетики будут проводить поэтапно, в месте проведения замены трубопровода будет сужена проезжая часть до одной полосы в каждую из сторон. Ремонтные работы продлятся до сентября, поэтому ограничения для водителей будут вводится на протяжении этого времени.

В Свердловском районе Красноярска ограничат проезд из-за ремонта теплосетей

Фото: сайт СГК

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