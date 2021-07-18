18 июля
Красноярск
погода +26 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

Главная Общество
Красноярск
17:37 18 Июля 2021
общество, вакцинация, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты не только в Красноярском крае, но и в России и мире. За ходом кампании внимательно следят как сторонники, так и противники. В социальных сетях разгораются споры, люди то и дело высказывают свое мнение, на сдерживая эмоций.

Часть работодателей объявили в коллективах о том, что вакцинация от COVID-19 становится обязательной, а тем, кто не желает иммунизироваться, грозят отстранением от работы. Кстати, министр труда Антон Котяков пояснил, что отказ от вакцинации без объективных причин может стать поводом для законного отстранения от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты. 

При этом, в Красноярском крае количество желающих поставить вакцину растет. Так, в некоторых внебольничных пунктах люди вынуждены ждать очередь по несколько часов, об этом сообщали sibnovosti.ru. Но при этом, увеличивается и количество заболевших, открываются новые госпитали, а по данным оперштаба на 18 июля, за сутки ковидом заразились 505 человек, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 84 637.

Как красноярцы относятся к вакцинации, выяснял журналист Sibnovosi.ru. Все подробности здесь.

Фото: Юлии Пыхаловой

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Свердловском районе Красноярска ограничат проезд из-за ремонта теплосетей

В Свердловском районе Красноярска ограничат проезд из-за ремонта теплосетей

18 Июля 2021 г.
Проезжую часть сузят до одной полосы
Новости Красноярска: В Красноярске на предстоящей неделе ожидается до +27 градусов

В Красноярске на предстоящей неделе ожидается до +27 градусов

18 Июля 2021 г.
А еще дожди с грозами
Новости Красноярска: В Манском районе открыли площадку для подготовки и выполнения норм ГТО

В Манском районе открыли площадку для подготовки и выполнения норм ГТО

18 Июля 2021 г.
На её создание край выделил более 2,8 млн рублей
Новости Красноярска: Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

18 Июля 2021 г.
Его нашили в Курганской области
Новости Красноярска: «Красивый берег» красноярского Академгородка не будут превращать в зону массового отдыха

«Красивый берег» красноярского Академгородка не будут превращать в зону массового отдыха

17 Июля 2021 г.
Решено сохранить уникальный природный ландшафт
Новости Красноярска: В Красноярске таксист устроил аварию на проспекте Мира

В Красноярске таксист устроил аварию на проспекте Мира

17 Июля 2021 г.
Водитель пытался проехать на запрещающий сигнал светофора
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

«Людей очень много»: очередь на вакцинацию в ТРЦ "Планета" возмутила соцсети

14 Июля 2021 г.
Ролик с кадрами очереди разместил инстаграм-аккаунт krsk.news
Новости Красноярска: 15 июля в Красноярске ожидаются сильные дожди и усиление ветра

15 июля в Красноярске ожидаются сильные дожди и усиление ветра

14 Июля 2021 г.
Сохранится жаркая погода
Новости Красноярска: В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

В Красноярске выявили еще один эпизод в деле о торговле детьми

15 Июля 2021 г.
Новорожденных продавали гражданам КНР
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru