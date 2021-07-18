Вакцинироваться или нет: вот в чем вопрос

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции набирает обороты не только в Красноярском крае, но и в России и мире. За ходом кампании внимательно следят как сторонники, так и противники. В социальных сетях разгораются споры, люди то и дело высказывают свое мнение, на сдерживая эмоций.

Часть работодателей объявили в коллективах о том, что вакцинация от COVID-19 становится обязательной, а тем, кто не желает иммунизироваться, грозят отстранением от работы. Кстати, министр труда Антон Котяков пояснил, что отказ от вакцинации без объективных причин может стать поводом для законного отстранения от работы на период эпидемии без сохранения зарплаты.

При этом, в Красноярском крае количество желающих поставить вакцину растет. Так, в некоторых внебольничных пунктах люди вынуждены ждать очередь по несколько часов, об этом сообщали sibnovosti.ru. Но при этом, увеличивается и количество заболевших, открываются новые госпитали, а по данным оперштаба на 18 июля, за сутки ковидом заразились 505 человек, общее количество заболевших с начала пандемии достигло 84 637.

Как красноярцы относятся к вакцинации, выяснял журналист Sibnovosi.ru. Все подробности здесь.

Фото: Юлии Пыхаловой