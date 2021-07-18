Вакцинация от COVID-19 – "за" или "против"?

Последнее время в Красноярском крае фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Растёт число тяжёлых случаев течения болезни.
Споры вокруг вакцинации не утихают. Общество разделилось на два лагеря: кто-то «за» и уже привился, а кто-то «против» и ни за что не пойдёт на вакцинацию.
Sibnovosti.ru провели свой опрос среди жителей и гостей Красноярска. В ходе интервью задавали вопросы: делали ли они прививки, готовы ли на вакцинацию, доверяют ли вакцине и советуют ли иммунизироваться.
Елена Анищенко, пенсионер:
- Если в начале пандемии мало кто понимал, что происходит, то сегодня почти у каждого есть личный печальный опыт. Сама я коронавирусом не болела. В феврале-марте привилась двумя компонентами вакцины. Побочных эффектов от самой вакцины я не боялась, да их и не было.
Ирина Б., студентка:
- В нашей семье никто не болел коронавирусом. Я не вакцинировалась и не стала бы, но, возможно, нас заставят прибегнуть к иммунизации, когда выйдем на учёбу. Если будет такая ситуация, то, конечно, я провакцинируюсь. Боязни у меня совершенно нет. Да и мама с бабушкой привились и никаких побочек у них не было. Так что всё будет хорошо!
Регина Ражабова:
- Сама я с коронавирусом не сталкивалась. Прививаться или нет? Вопрос, действительно, очень острый. К вакцинации отношусь скептически. Прививаться точно не планирую. Я считаю, что моя иммунная система справится сама.
Екатерина Н.:
- Нашу семью пока, слава Богу, данное заболевание не коснулось, но среди знакомых достаточно много тех, кто переболел. Причём симптоматика у всех разная. Да, есть и умершие, но я, как человек, имеющий медицинское образование, могу сказать, что любая другая инфекция, будь то ОРВИ, ОРЗ в такой форме и при таком сильном медикаментозном лечении может довести до смерти кого угодно. Тромбоз, пневмония, острая сердечная недостаточность, инсульт – вот что является причиной смерти, а вот что именно явилось толчком к обострению этих хронических заболеваний?
В период эпидемии в истории человечества никогда не проводилась вакцинация. Я пока не прививалась и в ближайшее время не планирую. Жду более совершенную вакцину, где будет меньше побочек и больше вероятности не заболеть повторно. Да и вирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы. Простите, но той вакцине, которую предлагают в нашей поликлиники, я не доверяю. Да я и не считаю, что она меня защитит и как-то облегчит состояние, если вдруг я заражусь коронавирусом. Поэтому-то пока у меня надежды только на собственный иммунитет и на элементарные меры предосторожности, которые я соблюдаю. Это ни в коем случае не антипрививочная пропаганда, это лишь моя позиция.
Алексей Синьшинов:
- В моей семье никто не болел ни до вакцинации, ни после. Я в феврале привился, перенёс вакцину замечательно, температуры не было, да и никаких других побочных эффектов. Антитела высокие. У меня изначально не было стереотипа, что вакцина – это плохо. Тем, кто сомневается, посоветовал бы больше читать научных материалов, а не доверять слухам. Ведь многие лишь наводят страх. Считаю, что иммунизироваться проще и легче, чем перенести коронавирус.
Семья Золоторёвых из Иркутска:
- Мы с женой болели коронавирусом в июне прошлого года. Тогда было непросто, медики в заболевании особо не ориентировались. Жена болела больше месяца. Конечно, я вакцинировался ещё в начале года, всё нормально, никаких проблем, никаких побочных эффектов. Жена пока не привилась только потому что у неё до сих пор есть антитела. Врачи утверждают, что пока иммунизация ей не нужна. Родители, им по 88 лет, тоже недавно привились и всё замечательно. У зятя после вакцинации лишь ночью была повышенная температура тела и всё. Поэтому не бойтесь. Естественно, я советую всем людям иммунизироваться. Укус комара намного неприятнее этой прививки. Удивляют антипрививочники, честно говоря, никогда не думали, что в 21 веке будет такое мракобесие. И это говорит лишь о необразованности. Многие всё чего-то ждут. Курят, пьют – ничего, а вакцину поставить бояться. Не дай Бог вам заболеть, тогда сразу вспомните про вакцину! Проще привиться, чем пережить весь ужас заболевания, или гадать как именно перенесёшь болезнь, будут ли осложнения. Тем более прививка бесплатная. Вы знаете, у нас есть знакомые во многих уголках мира и везде люди вакцинируются без проблем. Не ищите причин, записывайтесь и вакцинируйтесь!