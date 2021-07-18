Вакцинация от COVID-19 – "за" или "против"?

Последнее время в Красноярском крае фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Растёт число тяжёлых случаев течения болезни.

Споры вокруг вакцинации не утихают. Общество разделилось на два лагеря: кто-то «за» и уже привился, а кто-то «против» и ни за что не пойдёт на вакцинацию.

Sibnovosti.ru провели свой опрос среди жителей и гостей Красноярска. В ходе интервью задавали вопросы: делали ли они прививки, готовы ли на вакцинацию, доверяют ли вакцине и советуют ли иммунизироваться.

Елена Анищенко, пенсионер:



- Если в начале пандемии мало кто понимал, что происходит, то сегодня почти у каждого есть личный печальный опыт. Сама я коронавирусом не болела. В феврале-марте привилась двумя компонентами вакцины. Побочных эффектов от самой вакцины я не боялась, да их и не было.

Ирина Б., студентка:

- В нашей семье никто не болел коронавирусом. Я не вакцинировалась и не стала бы, но, возможно, нас заставят прибегнуть к иммунизации, когда выйдем на учёбу. Если будет такая ситуация, то, конечно, я провакцинируюсь. Боязни у меня совершенно нет. Да и мама с бабушкой привились и никаких побочек у них не было. Так что всё будет хорошо!

Регина Ражабова:

- Сама я с коронавирусом не сталкивалась. Прививаться или нет? Вопрос, действительно, очень острый. К вакцинации отношусь скептически. Прививаться точно не планирую. Я считаю, что моя иммунная система справится сама.

Екатерина Н.:

- Нашу семью пока, слава Богу, данное заболевание не коснулось, но среди знакомых достаточно много тех, кто переболел. Причём симптоматика у всех разная. Да, есть и умершие, но я, как человек, имеющий медицинское образование, могу сказать, что любая другая инфекция, будь то ОРВИ, ОРЗ в такой форме и при таком сильном медикаментозном лечении может довести до смерти кого угодно. Тромбоз, пневмония, острая сердечная недостаточность, инсульт – вот что является причиной смерти, а вот что именно явилось толчком к обострению этих хронических заболеваний?

В период эпидемии в истории человечества никогда не проводилась вакцинация. Я пока не прививалась и в ближайшее время не планирую. Жду более совершенную вакцину, где будет меньше побочек и больше вероятности не заболеть повторно. Да и вирус постоянно мутирует, появляются новые штаммы. Простите, но той вакцине, которую предлагают в нашей поликлиники, я не доверяю. Да я и не считаю, что она меня защитит и как-то облегчит состояние, если вдруг я заражусь коронавирусом. Поэтому-то пока у меня надежды только на собственный иммунитет и на элементарные меры предосторожности, которые я соблюдаю. Это ни в коем случае не антипрививочная пропаганда, это лишь моя позиция.

Алексей Синьшинов:

- В моей семье никто не болел ни до вакцинации, ни после. Я в феврале привился, перенёс вакцину замечательно, температуры не было, да и никаких других побочных эффектов. Антитела высокие. У меня изначально не было стереотипа, что вакцина – это плохо. Тем, кто сомневается, посоветовал бы больше читать научных материалов, а не доверять слухам. Ведь многие лишь наводят страх. Считаю, что иммунизироваться проще и легче, чем перенести коронавирус.

Семья Золоторёвых из Иркутска: