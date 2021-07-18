В Красноярске на предстоящей неделе ожидается до +27 градусов

Дожди, грозы и жаркие дни. Такую погоду прогнозируют синоптики для Красноярска в период с 19 по 25 июля.

В понедельник, вторник и среду будет облачно, прогремят грозы, но погода все равно будет по-летнему теплой. Так, 19 июля ожидается +25 градусов; 20-го столбик термометра опустится до +22 градусов, а начиная со среды температура будет подниматься.

21 июля ожидается +25 градусов. В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, - на небе ни облачка и +27...+28 градусов.

Еще жарче - на выходных: в субботу, 24 июля, уже + 29, а в воскресенье и того жарче - сразу +30 градусов.