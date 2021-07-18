В Манском районе открыли площадку для подготовки и выполнения норм ГТО

Новая современная площадка для подготовки и выполнения норм ГТО открылась в посёлке Камарчага Манского района. На создание спортивного объекта в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» было выделено более 2,8 млн рублей.

Площадка оборудована силовыми, вело и кардио тренажерами, брусьями, рукоходами, турниками. На каждом тренажере имеется инструкция для занятий. А еще на каждом тренажере -- специальный QR код, который можно скачать для получения всех рекомендаций по подготовке к выполнению нормативов ГТО.

«Мы реализуем федеральный проект «Спорт – норма жизни» третий год подряд. Обустройство малых спортивных форм – одно из основных мероприятий. Уверен, что многие школьники получат золотые значки ГТО. Это поможет им при поступлении в вуз, добавив необходимые баллы, – рассказал Павел Ростовцев, министр спорта Красноярского края . – Взяв старт после проведения Универсиады-2019, мы по-прежнему уделяем особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионе, наша задача создавать такие площадки на всей территории края».



Новый объект построен в жилом массиве, рядом со школой и спортивным залом вольной борьбы. Неподалёку располагается хоккейная коробка, а также площадка для подвижных игр, построенная в 2020 году за счет краевых субсидий. С каждым годом это место становится все более притягательным для активных жителей села.

В текущем году в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт норма жизни» в крае появится еще шесть площадок ГТО: в Абанском, Козульском, Нижнеингашском, Туруханском, Сухобузимском районах. Всего на эти цели каждому муниципалитету выделят около 3 млн рублей. Отметим, за предыдущие годы в Красноярском крае было возведено 26 площадок ГТО.