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Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

Главная Общество
Красноярск
14:00 18 Июля 2021
общество, происшествия, автомобиль, угон
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Крайне не повезло с покупкой жителю Зауралья, который решил приобрел в Сургуте автомобиль Audi A8 1997 года выпуска. Когда довольный покупкой мужчина обратился в ГИБДД для регистрации автомобиля, выяснилось, что на номере двигателя присутствуют признаки изменения. Машину направили на экспертизу, где выяснилось, что идентификационный номер -- не заводской. Заодно правоохранители установили, что только купленный автомобиль зауральца  находится в розыске с 2004 года, и настоящий его хозяин живет в Красноярске.

Красноярец, узнав, что спустя 17 лет его угнанный автомобиль нашли, обрадовался и приехал в Курган, где ему вернули похищенное имущество.

По о факту изменения идентификационного номера автомобиля возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

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