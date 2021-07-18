Красноярцу вернули автомобиль Audi A8, угнанный 17 лет назад

Крайне не повезло с покупкой жителю Зауралья, который решил приобрел в Сургуте автомобиль Audi A8 1997 года выпуска. Когда довольный покупкой мужчина обратился в ГИБДД для регистрации автомобиля, выяснилось, что на номере двигателя присутствуют признаки изменения. Машину направили на экспертизу, где выяснилось, что идентификационный номер -- не заводской. Заодно правоохранители установили, что только купленный автомобиль зауральца находится в розыске с 2004 года, и настоящий его хозяин живет в Красноярске.

Красноярец, узнав, что спустя 17 лет его угнанный автомобиль нашли, обрадовался и приехал в Курган, где ему вернули похищенное имущество.

По о факту изменения идентификационного номера автомобиля возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Фото: пресс-служба УМВД по Курганской области