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«Красивый берег» красноярского Академгородка не будут превращать в зону массового отдыха

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Красноярск
19:36 17 Июля 2021
красноярск, благоустройство
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Набережную «Красивый берег» в Академгородке не будут превращать в зону массового отдыха. Сообщение об этом появилось в домовых чатах микрорайона.

«Уважаемые жители Академгородка и Гремячего Лога.  Получен  ответ КНЦ СО РАН по вопросу реконструкции Красивого берега в городскую зону массового отдыха. ФИЦ КНЦ официально отказал Агентству туризма Красноярского края в освоении запрашиваемого федерального участка на основании нормативных актов федерального уровня», – сказано в сообщении.

Напомним, что идею реконструировать берег предложил один из жителей района во время конкурса «Есть идея? Расскажи о ней лично губернатору». Однако, другим жителям идея не понравилась. Они начали сбор подписей в защиту природного облика «Красивого берега»

«Набережная  "Красивый берег" микрорайона Академгородок не включена в городской план благоустройства общественных пространств. Давайте вместе  бережно относиться к этому уникальному природному ландшафту, повышая свою культуру отдыхающих!»

Фото: visitsiberia.info

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