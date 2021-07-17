«Красивый берег» красноярского Академгородка не будут превращать в зону массового отдыха

Набережную «Красивый берег» в Академгородке не будут превращать в зону массового отдыха. Сообщение об этом появилось в домовых чатах микрорайона.

«Уважаемые жители Академгородка и Гремячего Лога. Получен ответ КНЦ СО РАН по вопросу реконструкции Красивого берега в городскую зону массового отдыха. ФИЦ КНЦ официально отказал Агентству туризма Красноярского края в освоении запрашиваемого федерального участка на основании нормативных актов федерального уровня», – сказано в сообщении.

Напомним, что идею реконструировать берег предложил один из жителей района во время конкурса «Есть идея? Расскажи о ней лично губернатору». Однако, другим жителям идея не понравилась. Они начали сбор подписей в защиту природного облика «Красивого берега»

«Набережная "Красивый берег" микрорайона Академгородок не включена в городской план благоустройства общественных пространств. Давайте вместе бережно относиться к этому уникальному природному ландшафту, повышая свою культуру отдыхающих!»

Фото: visitsiberia.info