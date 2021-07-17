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В Красноярске рабочий сорвался с 11 этажа

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Красноярск
14:45 17 Июля 2021
красноярск, следствие, гибель
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В Красноярске во время строительных работ на улице Ольховской погиб 34-летний сварщик. Мужчина сорвался с 11 этажа. О трагедии сообщается на сайте Следственного комитета Красноярского края.

Известно, что мужчина работал в ООО "УСК Сибиряк". 16 июля он выполнял работы по монтажу стеновых панелей. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте происшествия.

Причиной падения стала плохо закрепленная стеновая панель. Сейчас следователи выясняет все обстоятельства произошедшего.

Фото: krk.sledcom

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