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Таймырские дети-сироты получили жильё от «Норникеля»

Главная Общество
Красноярск
13:26 17 Июля 2021
в красноярском крае, сироты, жилье
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В Дудинке 15 июля состоялась церемония вручения ключей от квартир детям-сиротам по программе поддержки «Норникелем» коренных малочисленных народов Таймыра. Данная программа была разработана в 2020 году совместно с представителями общественности и властей.

Пять квартир компания закупила для молодых таймырцев, а в двух сделали капитальный ремонт. Также в новое жильё закупили телевизоры, микроволновые печи и холодильники.

Вручали ключи от квартир и сертификаты на бытовую технику Николай Уткин, старший вице-президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона и Галина Гаврилова, исполняющая полномочия главы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

— Меньше года назад мы вместе разработали масштабную программу поддержки коренных народов с финансированием в 2 млрд руб. Мы уже начинаем развивать промысловое хозяйство и оленеводство на Таймыре, зарыблять озёра и реки, в таймырских поселениях начинаем строить важную социальную инфраструктуру. Важная часть программы — поддержка молодёжи Таймыра. Естественно, продолжим создавать условия для обучения их в Норильском государственном индустриальном институте, поддерживать социальные проекты коренного населения. В обязательном порядке будем обеспечивать жильём нуждающихся детей. Сегодняшнее вручение ключей от квартир — это, можно сказать, первый шаг в этом направлении», — подчеркнул Николай Уткин.

Такую помощь высоко оценили таймырские власти. Ведь для обеспечения квартирами всех, местному бюджету не хватает государственных субвенций, поэтому дети ждут жильё примерно пять лет.

— Приобретаем мы квартиры по мере поступления средств из краевого бюджета. В этом году мы смогли приобрести всего лишь три квартиры. А в очереди 100 детей-сирот, при этом 60 человек достигли возраста 18 лет. Помощь «Норникеля» неоценима. Компания купила пять квартир и отремонтировала две из муниципального жилищного фонда. Для нас — это огромная помощь, — сказала Галина Гаврилова.

От Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края Анжелика Сигуней, член координационного совета выразила огромную благодарность компании.

Эта помощь сделает жизнь наших детей комфортнее, — подчеркнула Анжелика Сигуней.

Как отмечалось ранее, всего в жилье здесь нуждаются порядка 100 детей-сирот. Поэтому в течение четырёх лет на покупку квартир компания «Норникель» ежегодно будет выделять денежные средства. Всего 20 млн руб.

Также «Норникель» регулярно оказывает и другую помощь народам Таймыра в части проведения культурных мероприятий и праздников, реконструкции и строительства социально значимых объектов, авиационных перевозок, поставок строительных материалов и дизельного топлива, сохранения языков пяти этносов полуострова Таймыр. Всего же за последние два года «Норникель» направил на поддержку коренных народов Таймыра уже почти 300 млн руб.

Фото: gorodarus.ru

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