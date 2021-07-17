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Две трети железнодорожников Красноярской магистрали привились первым компонентом вакцины от COVID-19

Главная Общество
Красноярск
11:43 17 Июля 2021
красноярск, ржд, вакцинация
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65% работников Красноярской магистрали привились первым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Это порядка 18 тысяч железнодорожников.

Напомним, прививочная кампания на КрасЖД стартовала с января, – пункты вакцинации открылись в поликлиниках «РЖД-Медицина», расположенных в Красноярске, Ачинске, Уяре, Ужуре, Саянской, Иланской, Мариинске и Абакане.

В первую очередь были привиты железнодорожники, которые в силу своих служебных обязанностей контактируют с большим количеством людей – работники вокзалов, проводники, билетные кассиры, а также медицинский персонал.

В настоящее время вакцинация работников магистрали осуществляется как в поликлиниках по предварительной записи, так без нее –  во внебольничных пунктах вакцинации.

Такой подход позволят ускорить процесс.

Данные всех прошедших вакцинацию автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

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