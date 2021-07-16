Жителей Красноярска приглашают внести предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

Глава Советского района Дмитрий Дмитриев обсудил с общественниками и проектировщиками концепцию будущего общественного пространства на проспекте Ульяновском.

Благоустройство начнётся в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В будущем территория должна стать частью единой системы «зеленого» вело и пешеходного пространства, соединяющего микрорайон Зеленая Роща и остров Татышев.

«Работы начнутся в следующем году, но до этого мы должны увидеть пространство, спроектировать, чтобы понимать, что там будет на следующий год и через два или три. В любом случае работы будут идти в несколько этапов и за один год закончить всё будет невозможно. Сейчас мы определяем, как вписать новое пространство в городской ландшафт и использовать уникальный вид местности на максимум», – рассказывает Дмитрий Дмитриев.

Сейчас идет подготовительная работа по разработке концепции будущего благоустройства. К обсуждению приглашаются все желающие. Также администрацией Советского района ведется сбор предложений от жителей микрорайона Зеленая Роща через инспекторов по работе с населением и общественников.

«Это территория должна стать знаковой для города. Новое пространство будет визитной карточкой района, потому что потенциал у территории колоссальный. Думаю, в этом месте должны появится смотровые площадки, зоны отдыха для всех групп населения, площадки для выгула – места хватит всем. Главное, что здесь есть – это открывающиеся виды на город и мы должны это использовать», – рассказывает архитектор Анастасия Шарыпова.

Напомним, что проспект Ульяновский попал в число территорий Советского района, которые будут благоустроены в приоритетном порядке в следующем году, благодаря голосованию на сайте 24.gorodsreda.ru, проведенному с 26 апреля по 30 мая.