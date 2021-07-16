17 июля
Красноярск
погода +19 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жителей Красноярска приглашают внести предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

Главная Общество
Красноярск
17:25 16 Июля 2021
красноярск, благоустройство
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

Глава Советского района Дмитрий Дмитриев обсудил с общественниками и проектировщиками концепцию будущего общественного пространства на проспекте Ульяновском.

Благоустройство начнётся в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В будущем территория должна стать частью единой системы «зеленого» вело и пешеходного пространства, соединяющего микрорайон Зеленая Роща и остров Татышев.

«Работы начнутся в следующем году, но до этого мы должны увидеть пространство, спроектировать, чтобы понимать, что там будет на следующий год и через два или три. В любом случае работы будут идти в несколько этапов и за один год закончить всё будет невозможно. Сейчас мы определяем, как вписать новое пространство в городской ландшафт и использовать уникальный вид местности на максимум», – рассказывает Дмитрий Дмитриев.

Жителей Красноярска приглашают внести предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

Сейчас идет подготовительная работа по разработке концепции будущего благоустройства. К обсуждению приглашаются все желающие. Также администрацией Советского района ведется сбор предложений от жителей микрорайона Зеленая Роща через инспекторов по работе с населением и общественников.

«Это территория должна стать знаковой для города. Новое пространство будет визитной карточкой района, потому что потенциал у территории колоссальный. Думаю, в этом месте должны появится смотровые площадки, зоны отдыха для всех групп населения, площадки для выгула – места хватит всем. Главное, что здесь есть – это открывающиеся виды на город и мы должны это использовать», – рассказывает архитектор Анастасия Шарыпова.

Напомним, что проспект Ульяновский попал в число территорий Советского района, которые будут благоустроены в приоритетном порядке в следующем году, благодаря голосованию на сайте 24.gorodsreda.ruпроведенному с 26 апреля по 30 мая.

«Я пришёл сюда для того, чтобы тот район где я живу –  проспект Ульяновский, преобразился и стал очень зелёным и удобным. Во время голосования за комфортную среду, мы создали страницу проспекта в Инстаграме, мы собрали мнения жителей и сейчас пришли их высказать: людям очень нравится это место, оно очень зелёное, там можно гулять с детьми, отдыхать и заниматься спортом, но не хватает инфраструктуры. Нужно больше дорожек, скамеек, мест для выгула животных», – добавил житель микрорайона Зелёная Роща Илья Шидлов

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы внесут предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

Красноярцы внесут предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

16 Июля 2021 г.
Внести свои предложения по благоустройству могут все желающие
Новости Красноярска: Прокуратура накажет хозяев химических отходов на Кузнецовском плато

Прокуратура накажет хозяев химических отходов на Кузнецовском плато

16 Июля 2021 г.
Отходы 1-го и 3-го класса опасности обнаружили в апреле
Новости Красноярска: Больше половины россиян не против сократить рабочую неделю летом

Больше половины россиян не против сократить рабочую неделю летом

16 Июля 2021 г.
64% считают, что это повысит производительность труда
Новости Красноярска: Более 1 млрд. рублей выделят на лечение пациентов с COVID-19

Более 1 млрд. рублей выделят на лечение пациентов с COVID-19

16 Июля 2021 г.
На сегодняшний день в Красноярском крае развёрнуто около 6 700 коек
Новости Красноярска: В окрестностях Железногорска гуляет медвежонок

В окрестностях Железногорска гуляет медвежонок

16 Июля 2021 г.
Жителей города не радует соседство с диким зверем
Новости Красноярска: За сутки в крае потушили четыре лесных пожара

За сутки в крае потушили четыре лесных пожара

16 Июля 2021 г.
Сегодня в Красноярском крае зарегистрированы 10 лесных пожаров
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Партия «Новые люди» определила кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

Партия «Новые люди» определила кандидатов в депутаты Заксобрания Красноярского края

13 Июля 2021 г.
Конференция делегатов состоялась в субботу, 10 июля, на острове Татышев
Новости Красноярска: В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

16 Июля 2021 г.
Ему было 67 лет
Новости Красноярска: Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

12 Июля 2021 г.
В финале она победила Англию в серии пенальти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru