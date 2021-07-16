Прокуратура накажет хозяев химических отходов на Кузнецовском плато

Красноярская прокуратура возбудила уголовное дело из-за свалки химических отходов на Кузнецовском плато в Кировском районе.

Отходы 1-го и 3-го класса опасности обнаружили в апреле, при этом один из контейнеров был повреждён. Исследования показали, что количество токсичных веществ в почве превышено в 2,5 раз. Эксперты вынесли вердикт: свалка несёт угрозу людям и окружающей среде.

Сейчас контейнеры находятся на территории специализированной организации, обеспечившей их безопасное хранение. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных отходов». Нарушителю грозит до 2 лет тюрьмы.



Фото: прокуратура Красноярского края