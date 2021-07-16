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Красноярцы внесут предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

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Красноярск
17:19 16 Июля 2021
общество, благоустройство, красноярск
Фотография © admkrsk.ru
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В МЦ «Вектор» проектировщики и общественники обсудили концепцию благоустройства бульвара на пр. Ульяновском. Кстати, эта территория попала в число лидеров в онлайн-голосовании. В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в 2022 году набережная в Зелёной Роще будет отремонтирована. Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

— Благоустройство бульвара на пр. Ульяновском — масштабный проекта по обновлению всей набережной. Поэтому сейчас нам нужно определиться, каким должно стать это место. Нам необходимо учесть все пожелания жителей, — сказал Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района.

На набережной пр. Ульяновский планируется построить пешеходный мост. Он свяжет восточную часть острова, что позволит легко добираться из центра города до Ульяновского. Набережная должна стать единой частью единой «зелёного» вело-  и пешеходного пространства, соединяющего микрорайон Зелёная Роща и о. Татышев.

— Набережную пора обновлять. Сейчас важно продумать и внешний облик, разработать инженерные решения, и примыкающую инфраструктуру, — рассказал Александр Дроздов, депутат Красноярского городского Совета.

На встрече предложили на набережной провести освещение, сделать бульвар доступным для маломобильных горожан, создать на набережной прогулочные зоны для всех возрастов и построить площадки для выгула собак.

Для укрепления берегового склона высадят деревья.

Направить свои предложения можно на электронный адрес: ubulvar@bk.ru. Для обсуждений созданы площадки в социальных сетях (https://vk.com/public203311809 «Комфортная городская среда Красноярск. Советский»), администрацией Советского района ведётся сбор предложений через инспекторов по работе с населением и общественников.

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