17 июля
Красноярск
погода +19 °C
74.17
 
€ 87.57
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Больше половины россиян не против сократить рабочую неделю летом

Главная Общество
Красноярск
16:45 16 Июля 2021
исследования, работа, лето
версия для печати Ico_print

Больше половины россиян (58%) не против работать четыре дня в неделю в летние месяцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Среди опрошенных 64% считают, что это повысит производительность труда. 29% считает, что это не повлияет на эффективность работы. 7 человек из 10 уверены, что уменьшение рабочих дней окажет позитивное влияние на работоспособность.

«Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом», — показал опрос.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жителей Красноярска приглашают внести предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

Жителей Красноярска приглашают внести предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

16 Июля 2021 г.
Работы по благоустройству начнут в 2022 году
Новости Красноярска: Красноярцы внесут предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

Красноярцы внесут предложения по благоустройству бульвара на пр. Ульяновский

16 Июля 2021 г.
Внести свои предложения по благоустройству могут все желающие
Новости Красноярска: Прокуратура накажет хозяев химических отходов на Кузнецовском плато

Прокуратура накажет хозяев химических отходов на Кузнецовском плато

16 Июля 2021 г.
Отходы 1-го и 3-го класса опасности обнаружили в апреле
Новости Красноярска: Более 1 млрд. рублей выделят на лечение пациентов с COVID-19

Более 1 млрд. рублей выделят на лечение пациентов с COVID-19

16 Июля 2021 г.
На сегодняшний день в Красноярском крае развёрнуто около 6 700 коек
Новости Красноярска: В окрестностях Железногорска гуляет медвежонок

В окрестностях Железногорска гуляет медвежонок

16 Июля 2021 г.
Жителей города не радует соседство с диким зверем
Новости Красноярска: За сутки в крае потушили четыре лесных пожара

За сутки в крае потушили четыре лесных пожара

16 Июля 2021 г.
Сегодня в Красноярском крае зарегистрированы 10 лесных пожаров
Новости компаний
14/07
Университет Решетнёва готовит к запуску на орбиту космический спутник нового поколения
14/07
Комбинат «Волна» обновил форматный барабан «плоской» линии
13/07
Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников
13/07
По ту сторону забора: как обновляют тепловые сети в Красноярске
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Александр Усс рассказал, когда настанет пик третьей волны COVID-19

Александр Усс рассказал, когда настанет пик третьей волны COVID-19

12 Июля 2021 г.
Жители Красноярского края осознали необходимость вакцинироваться
Новости Красноярска: В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

16 Июля 2021 г.
Ему было 67 лет
Новости Красноярска: Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

Футбольная сборная Италии выиграла титул чемпиона Европы

12 Июля 2021 г.
В финале она победила Англию в серии пенальти
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru