Больше половины россиян не против сократить рабочую неделю летом

Больше половины россиян (58%) не против работать четыре дня в неделю в летние месяцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Среди опрошенных 64% считают, что это повысит производительность труда. 29% считает, что это не повлияет на эффективность работы. 7 человек из 10 уверены, что уменьшение рабочих дней окажет позитивное влияние на работоспособность.

«Однако 42% респондентов хотят оставить прежнее количество рабочих дней летом», — показал опрос.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости