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Более 1 млрд. рублей выделят на лечение пациентов с COVID-19

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Красноярск
15:00 16 Июля 2021
общество, красноярск, здравоохранение
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На данный момент в регионе в 51 временном инфекционном госпитале развёрнуто около 6 700 коек. При этом на пике второй волны было развёрнуто почти 7 000 коек.

Выделено 372 млн руб. из краевого бюджета на дооснащение базовых ковидных госпиталей, сообщается на сайте министерства здравоохранения Красноярского края. Спонсорских средств будет привлечено более 170 млн руб. Спонсорами являются ПАО «Норникель», ПАО «Полюс», ОАО «Красцветмет».

Дооснащаться будут учреждения с развёрнутыми базовыми инфекционными госпиталями и входящие в резерв на разворачивание дополнительных коечных мощностей. Будут приобретены средства индивидуальной защиты и реанимационное оборудование, в частности, аппараты ИВЛ, СИПАПы, концентраторы кислорода, пульсоксиметры, электрокардиографы, дефибрилляторы, увлажнители кислорода, шприцевые насосы. Денежные средства будут направлены на приобретение кислородных станций для Минусинской ЦРБ и КМКБ №20 им. И.С. Берзона.

Из системы ОМС будет дополнительно выделено 472 млн рублей, они будут предназначены для застрахованных лиц, заболевших коронавирусной инфекцией.

Фото: newsbryansk.ru

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