За сутки в крае потушили четыре лесных пожара

Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра локализовано четыре лесных пожара в Богучанском и Кежемском районах. В тушении были задействованы 294 человека и более 20 единиц техники. 22 воздушных судна привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

16 июля на 10:30 на территории Красноярского края зарегистрированы 10 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 967 га в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Один лесной пожар ликвидирован.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Вчера начал действовать особый противопожарный режим в Норильске, Эвенкийском, Туруханском, Таймырском, Долгано-Ненецком районах. Более 200 специалистов дополнительно отправлены в Эвенкию и около 50 — в Богучаны, в том числе парашютистов-пожарных и десантников.

Фото: vladleshoz33.ru