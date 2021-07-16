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За неделю в Красноярском крае 365 человек пожаловались на укусы клещей

Главная Общество
Красноярск
14:15 16 Июля 2021
общество, происшествия, в красноярском крае, клещи
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За неделю в Красноярском крае с жалобами на присасывание клеща обратились 365 человек, в том числе 49 детей. У двух из них обнаружили энцефалит, у пяти — боррелиоз.

В самом же Красноярске с укусами клещей обратились 155 человек. Наибольшая численность клещей в Красноярске регистрируется в национальном парке «Красноярские Столбы».

С начала сезона в Красноярском крае зарегистрировано 13 032 случаев присасывания клещей. 29 человек заразились энцефалитом, 26 — боррелиозом, 2 — эрлихиозом.

Напомним, что симптомы могут появляться не сразу. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляется в течение 10 дней. Клещевой энцефалит сопровождается ознобом, повышением температуры тела, сильной головной болью, слабостью, утомляемостью. Боррелиоз — болью в суставах, вокруг укуса появляется большая эритема. При появлении клинических проявлений и в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Стоит помнить, что чем быстрее вы обратитесь за помощью и насекомое будет извлечено, тем меньше риск инфицирования.

Эффективная мера профилактики — вакцинация. Люди, выезжающие на отдых и имеющие работу, связанную с пребыванием в лесных массивах, должны быть обязательно привиты от клещевого энцефалита. Выходя в лес или любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться так, чтобы не дать опасному насекомому проползти  под одежду. Обязательно проводите поверхностные само- и взаимоосмотры. Клещи подстерегают людей на траве. Также не стоит забывать, что сейчас дуют сильные ветра, которые переносят их.

Фото: vseverske.info

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