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В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

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Красноярск
14:00 16 Июля 2021
красноярск, врач, общество
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В Красноярске на 68-м году жизни от коронавируса скончался доктор медицинских наук, офтальмолог и доцент КрасГМУ Сергей Синяпко. 

Сергей Федорович Синяпко был главным внештатным офтальмологом  Красноярска, руководил курсом последипломного образования, доцентом кафедры офтальмологии Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, членом правления Красноярского краевого научно-практического общества офтальмологов.
Эксперт Росздравнадзора по Красноярскому краю, Таймырскому и Эвенкийскому автономным округам.

 

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