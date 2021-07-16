В Красноярске от коронавируса скончался главный офтальмолог Сергей Синяпко

В Красноярске на 68-м году жизни от коронавируса скончался доктор медицинских наук, офтальмолог и доцент КрасГМУ Сергей Синяпко.

Сергей Федорович Синяпко был главным внештатным офтальмологом Красноярска, руководил курсом последипломного образования, доцентом кафедры офтальмологии Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, членом правления Красноярского краевого научно-практического общества офтальмологов.

Эксперт Росздравнадзора по Красноярскому краю, Таймырскому и Эвенкийскому автономным округам.