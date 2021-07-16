В Красноярске возобновил работу госпиталь на Рокоссовского

В Красноярске приняли решение расконсервировать временный инфекционный госпиталь на Рокоссовского. Эта позволит разгрузить персонал базового инфекционного госпиталя ККБ для лечения больных с COVID-19. Об этом сообщает краевой Минздрав.

Во временном инфекционном госпитале №2 будут будут проходить лечение не только пациенты со средне-тяжелыми формами заболевания, но и те, кто нуждается в долечивании после тяжёлой ковидной пневмонии. Как сообщают в ведомстве, таким пациентам необходимо постоянно находится под наблюдением медиков.

"В случае, если их состояние ухудшится и потребуется более интенсивная терапия, они будут переведены в базовый госпиталь ККБ. Там есть реанимационное оборудование" - говорится в сообщении.

Емкость госпиталя - 400 коек, на сегодняшний день развернуто 120. На лечении находится уже 72 пациента. На смену заступили 80 сотрудников. Возглавила временный госпиталь №2 (уже в третий раз) Ольга Воронина, она отмечает, что коллектив сформирован из специалистов ККБ и других медицинских организаций. Кроме этого, в учреждении будут работать ординаторы и студенты медицинского университета. Кстати, большая часть медицинских сотрудников уже имеют опыт работы в «красной зоне».

Напомним, временный инфекционный госпиталь впервые был организован на базе общежития колледжа сферы услуг в июне 2020 года. Решение было принято на фоне того, что в Красноярске не хватало коечного фонда для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь работал и во время второй волны COVID-19, тогда его максимальная загруженность составляла 360 койкомест.,