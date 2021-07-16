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«Мы стараемся находить креативный подход»: в МВД Красноярского края рассказали о профилактике несчастных случаев с детьми

Главная Общество
Красноярск
12:15 16 Июля 2021
полиция, красноярск, дети
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15 июля во время пресс-конференции в здании Главного управления МВД России по Красноярскому краю рассказали о профилактике несчастных случаев с детьми.

«К сожалению, мы продолжаем фиксировать чрезвычайные происшествия, связанные с детьми. Только за эти два месяца, шесть детей выпало из окон. Многие дети гибнут на водоёмах. Чаще всего это происходит из-за недосмотра взрослых», – рассказывает начальник ГУ МВД Красноярского края, генерал-лейтенант Александр Речицкий.

Полиция проводит рейды по всем участкам города, прилегающим к водоёмам. Туристическая полиция проверяет пляжи и зоны отдыха на острове Татышев, набережных Енисея и в районе реки Кача. Но одним этим всё не ограничивается.

«Мы стараемся находить и нестандартный, креативный подход, – рассказывает Александр Речицкий, – мы стараемся воздействовать на родителей, вызвать у них эмоционально-сильную реакцию. И этого можно достичь только нестандартным подходом».

Речь идёт о двух видеороликах, которые пресс-служба ведомства подготовила на злободневные темы. И, по словам, представителей МВД, это новшество сработало.

«После публикации ролика с "Оконной ведьмой" не произошло ни одного случая выпадения детей из окон. Этот ролик вызвал большой резонанс. Да, это провокационные методы, но они привлекают внимание к проблеме, ведь любой факт выпадения ребёнка из окна чаще всего происходит из-за невнимательности родителей», – рассказал Владимир Юрченко

Фото: m24.ru

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