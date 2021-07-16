Заросли борщевика "наступают" на Красноярск и пригород

В Красноярске и пригороде разрастается борщевик, сообщает "Красноярск Главный", отмечая, что настоящие заросли опасного растения обнаружили в березовой роще Студгородка, в «Гремячей гриве» и на дачах. На фото, которое прислали красноярцы, борщевик, который вырос в Гремячей гриве. О том, что растение может вызвать сильные повреждения кожа, к сожалению, знают далеко не все.

Борщевик - это двухметровый сорняк, с белыми соцветиями-зонтиками. Растение опасно тем, что при контакте способно вызвать сильные ожоги. Врач дерматовенеролог краевого кожвендиспансера Татьяна Василишина говорит, что каждое лето к ней приходят пациенты с дерматитом после контакта с этим растением, встречаются и те, кто получает ожоги II и III степени.

— В сок растения входит вещество, которое повышает чувствительность кожи к ультрафиолетовым лучам. Именно в результате этого формируются сильные ожоги. Зачастую к нам обращаются пациенты-мужчины, которые косят на даче траву газонокосилками в солнечную погоду, а после этого на участках кожи, которые были открыты, появляются высыпания и пузыри. То есть не только борщевик, но и другие травы могут давать такие реакции, - поясняет Татьяна Василишина.

Если на вашем дачном участке появился борщевик, следует помнить о том, что срубать ядовитое растение необходимо в закрытой одежде, перчатках и защитной маске. Но если сок борщевика все же попал на кожу, следует сразу смыть его, иначе ожогов не избежать, предупреждает врач.