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Самая крупная поликлиника Красноярского края откроется в микрорайоне Покровский в 2022 году

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Красноярск
11:00 16 Июля 2021
общество, медицина, строительство
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Выездной штаб по строительству поликлиники в микрорайоне Покровский города Красноярска провел 15 июля губернатор края Александр Усс. Глава региона осмотрел объект и обсудил c участниками совещания график работ. Напомним, возведение здания началось в 2020 году, завершить строительство поликлиники предполагается уже в следующем году.

Самая крупная поликлиника Красноярского края откроется в микрорайоне Покровский в 2022 году


Сейчас на объекте идет монтаж систем вентиляции и кондиционирования, оконных блоков, электрики. Проводят строители и прокладку внутренних сетей водопровода и канализации, продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Отметим, что на реализацию проекта выделено более 1,4 млрд рублей. Фактически всё финансирование было направленно из собственных средств региона.
Александр Усс, Губернатор Красноярского края отметил, что при строительстве новых домов на Покровке никто не учел социальную инфраструктуру, которая, безусловно, очень важна для красноярцев. Теперь решать эту проблему приходится буквально в ручном режиме.

Самая крупная поликлиника Красноярского края откроется в микрорайоне Покровский в 2022 году

- В свое время жилье в Покровском строилось очень плотно. При этом объекты социальной инфраструктуры здесь практически не планировались, а разгребать последствия такого безответственного подхода к строительству приходится до сих пор, - сказал Александр Усс. - Пришлось приложить серьезные усилия, чтобы сделать здесь новую школу на 1280 мест.  Было принято решение построить здесь с нуля поликлинику. Она очень нужна для такого большого района. Таких поликлиник у нас в крае и городе нет: в зону её обслуживания попадут почти 70 тысяч жителей. Это медучреждение будет оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием. Общая стоимость которого составляет порядка 500 млн рублей.

Действительно, поликлиника в микрорайоне Покровском города Красноярска станет самой большой в регионе. Новое медучреждение – здание переменной этажности (от 5 до 7 этажей) общей площадью почти 15,5 тыс. квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 900 посещений в смену. Здесь появится 20 терапевтических участков для жителей микрорайона, а также разместится травмпункт, отделение лучевой диагностики, дневной стационар, центры амбулаторной онкологической помощи и амбулаторной хирургии. Будут работать и стоматологический блок, женская консультация, а еще – современные кол-центры.
Именно здесь, в новой поликлинике в Микрорайоне Покровский, откроется и краевой межрайонный консультативно-диагностический центр, в который по направлению смогут приезжать не только жители Красноярска, но и близлежащих городов.

Самая крупная поликлиника Красноярского края откроется в микрорайоне Покровский в 2022 году

В пресс-службе правительства отмечают: в регионе идет реконструкция, ремонт и строительство сети объектов здравоохранения. Часть из них – в рамках национальных проектов. Так, на сегодняшний день только в Красноярске ведется реконструкция краевой больницы № 2, межрайонной детской больницы № 1. Проводятся работы и в поликлиниках на ул. Ломоносова и ул. Затонской. В стадии завершения – реконструкция онкологического центра, а совсем скоро стартует строительство поликлиники в микрорайоне Северном.

- Всего в этом году в разных территориях края планируется завершить капитальный ремонт 18 объектов здравоохранения. В регионе будут построены 18 фельдшерско-акушерских пунктов, шесть врачебных амбулаторий, - уточняют в краевом правительстве. - Появится акушерский корпус с женской консультацией, терапией и дневным стационаром в Енисейске, а в Шарыпове – родильный дом. В селе Ирбейском подходит к завершению реконструкция лечебно-диагностического корпуса местной больницы, а в селе Идринском началось строительство поликлиники.

Фото: Олег Кузьмин/gnkk.ru

 

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