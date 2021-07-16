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В Красноярском крае снизился уровень преступности

Главная Общество
Красноярск
11:05 16 Июля 2021
общество, происшествия, мвд, преступление
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По словам Александра Речицкого, начальника краевого Главка генерала-лейтенанта полиции, по итогам полугода уровень преступности снизился с 83,6 до 82,2 преступных проявлений на 10 тысяч населения. Зарегистрировано 23 тыс. преступлений. Это на 2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). В Красноярском крае стали меньше устраивать поджоги и угонять автомобили, красть, грабить, устраивать разбойные нападения, умышленно убивать, причинять вред здоровью.

Зато на 5 % возросло количество тяжких и особо тяжких преступных посягательств (в этом году их более 6,5 тысячи).

Установили 138 преступников, работающих в организованных сообществах или группах. Это вдвое больше, чем за АППГ. Расследовано 145 таких преступлений (большая часть их относится к тяжких и особо тяжким). Раскрыто 15 преступлений экономической направленности, 76 преступлений с наркотиками, 11 угонов автомобилей, 22 — вовлечение в проституцию, 11 иных криминальных деяний.

Раскрываемость преступлений увеличилась с 56 до 59,1 %.

Фото: 24.мвд.рф

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