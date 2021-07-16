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Сотрудники полиции сняли с балкона 7 этажа женщину

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Красноярск
10:45 16 Июля 2021
красноярск, происшествия, общество
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История произошла 15 июля по ул. Щорса в общежитии. 33-летняя красноярка сидела на перилах седьмого этажа. Полицейские, приехавшие на место, уговаривали её спуститься.

В МВД рассказали, что она соглашалась, но попросила сначала позвать её бывшего мужа и свекровь.

В конечном итоге уговорить её спуститься получилось у начальника отдела участковых уполномоченных Полины Харитоновой. На уговоры ушло около часа.

Как оказалось, бывший муж красноярки на данный момент находится в другом городе. Убедить в этом эксцентричную даму смог лишь звонок полицейских её супругу. Лишь поговорив с мужем по громкой связи, девушка согласилась уйти с карниза.

Сейчас 33-летнюю женщину опрашивают сотрудники полиции. Проводится проверка.

Фото: ТВК

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