Сотрудники полиции сняли с балкона 7 этажа женщину

История произошла 15 июля по ул. Щорса в общежитии. 33-летняя красноярка сидела на перилах седьмого этажа. Полицейские, приехавшие на место, уговаривали её спуститься.

В МВД рассказали, что она соглашалась, но попросила сначала позвать её бывшего мужа и свекровь.

В конечном итоге уговорить её спуститься получилось у начальника отдела участковых уполномоченных Полины Харитоновой. На уговоры ушло около часа.

Как оказалось, бывший муж красноярки на данный момент находится в другом городе. Убедить в этом эксцентричную даму смог лишь звонок полицейских её супругу. Лишь поговорив с мужем по громкой связи, девушка согласилась уйти с карниза.

Сейчас 33-летнюю женщину опрашивают сотрудники полиции. Проводится проверка.

Фото: ТВК