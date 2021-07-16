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Девушка из Красноярска вошла в топ-10 журнала MAXIM

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Красноярск
11:45 16 Июля 2021
красноярск, модель
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Красноярка Юлия Клименко вошла вошла в десятку финалисток конкурса MISS MAXIM 2021. 

Девушка из Красноярска вошла в топ-10 журнала MAXIM

Юлия Клименко прошла несколько этапов: сначала читатели проголосовали за претенденток на сайте журнала. Попадание в десятку самых красивых девушек по версии MAXIM, стало для Юлии большой неожиданностью.

— Родной город — Красноярск, но год живу в Москве. По образованию я журналист. Увлекаюсь моделингом. С 15 лет ездила работать за границу моделью. Еще, например, я картины рисую — женские, не обремененные одеждой тела, — рассказывает Юлия.

Итоги конкурса подведут в конце месяца. 

Фото: instagram.com/8juliaklimenko8

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