В двух торговых центрах проверили соблюдение противовирусных мер

Очередной рейд по проверке мер профилактики коронавируса прошёл в торговом доме «Саманта» и ТК «КрасТЭЦ». Об этом сообщается на сайте администрации города Красноярск.

Проверка началась с продуктового дискаунтера. Работники соблюдали масочный режим и просили об этом покупателей. Для посетителей были предоставлены одноразовые маски и антисептик.

Потом рабочая группа проверила отделы непродовольственных товаров. В отношении пяти горожан составили протоколы об административном нарушении. Большинство же используют средства индивидуальной защиты. Также в ходе рейда провели 11 разъяснительных бесед.