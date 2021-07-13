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В Красноярске ищут подрядчика для строительства дорожной развязки в Октябрьском районе

Главная Общество
Красноярск
18:00 13 Июля 2021
общество, дороги, красноярск
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Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

По условиям конкурса гарантия на дорожное покрытие 5 лет. Если за эти годы появятся дефекты, подрядчик обязан будет их устранить за свой счёт.

Заявки на торги принимают до 2 августа. Начальная цена контракта — 239,46 млн рублей.

Дорога в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова должна примкнуть к Николаевскому проспекту. Так же её соединят с дорогой по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная, которую достроят в этом году.

К весне 2022 года нужно завершить строительство объекта

Фото:.мэрия Красноярска

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