В Красноярске ищут подрядчика для строительства дорожной развязки в Октябрьском районе

Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок.

По условиям конкурса гарантия на дорожное покрытие 5 лет. Если за эти годы появятся дефекты, подрядчик обязан будет их устранить за свой счёт.

Заявки на торги принимают до 2 августа. Начальная цена контракта — 239,46 млн рублей.

Дорога в створе ул. Волочаевская от ул. Дубровинского до ул. Копылова должна примкнуть к Николаевскому проспекту. Так же её соединят с дорогой по ул. Байкитская в границах от ул. Юбилейная до ул. Дачная, которую достроят в этом году.

К весне 2022 года нужно завершить строительство объекта

Фото:.мэрия Красноярска