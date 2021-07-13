В Красноярском крае + 437 новых случаев заражения COVID-19 за сутки

На 13 июля под наблюдением врачей находятся 45 476 человек (+4 279 новых за сутки новых за сутки), снято с учёта 2797 человек. Подтверждённых диагнозов за всё время 82 241 (+ 437 за сутки).

Всего вылечили 71 759 (+ 121 за сутки), 4 105 погибших (+ 18 за сутки).

Всего в крае проведено тестов на коронавирус – 3 055 527 (+3 107 за последние сутки).

Стоит напомнить, что губернатор Красноярского края сказал, что по расчётам специалистов, пик третьей волны может наступить менее чем через 20 дней. Кстати, в прошлые волны сотрудники медицинского университета не ошиблись с подсчётами, их прогнозы сбылись.

Прогнозы специалистов неутешительны. В краевых инфекционных госпиталях на пике третьей волны могут оказаться одновременно 6 600 пациентов.

На сегодняшний день вакцинация доказала свою эффективность, об этом рассказали специалисты министерства здравоохранения. Число заболевших растёт, но в стационарах Красноярского края не более 5% вакцинированных пациентов, среди которых случаи сложного течения болезни около 0,2 %, летальных исходов и вовсе нет.

По словам главы региона, сейчас жители края осознали необходимость вакцинироваться. Прививочные пункты позволяют ставить 10–13 тысяч прививок в сутки. Количество пунктов при необходимости будут увеличивать и создавать мобильные.

Фото: delfi.lt