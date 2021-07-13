Вступило в силу правило о зачислении братьев и сестер в одну школу

С 13 июля братьев и сестёр будут зачислять в одну и ту же школу или детский сад. Поправки уже внесены в Семейный кодекс.

Согласно им, если брат или сестра зачислены в школу или детский сад, второй ребёнок получит приоритетное право на зачисление в это же учреждение. При этом регистрация не играет роли. Об этом написала «Парламентская газета».

«Дети имеют право на дошкольное и базовое образование в тех общеобразовательных государственных или муниципальных учреждениях, где учатся их братья и (или) сестры», – говорится в законе.

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин