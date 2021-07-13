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В Красноярском крае более 400 жителей стали предпринимателями

Главная Общество
Красноярск
16:33 13 Июля 2021
общество, работа, в красноярском крае
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На открытие и развитие своего дела в этом году заключили соцконтракты более 400 жителей региона. На осуществление предпринимательской деятельности они получат до 250 тысяч рублей, сообщается на сайте правительства Красноярского края.  

Например, жительница Енисейска Наталья Ганеева заключила контракт в апреле. Она совместно с мужем открыла ателье по пошиву автомобильных ковриков из вспененного полимера EVA.

Наталья рассказала, что узнала о таких ковриках четыре года назад. Её впечатлило, что с такими ковриками можно забыть о грязи в автомобиле.

— Я знала, чем хочу заниматься. Заключила соцконтракт на 250 тысяч рублей, на них мы купили две швейные машинки и в Санкт-Петербурге заказали материалы для изготовления ковриков. Я стала самозанятой», — поделилась Наталья Нанеева.

Воспользоваться такой поддержкой смогут люди с доходом ниже прожиточного минимума.

— За месяц количество соцконтрактов увеличилось почти в два раза. В регионе становится больше предпринимателей благодаря такой поддержке. За консультацией по оформлению резюме проекта для соцконтракта можно обращаться в центры «Мой бизнес», — говорит Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Кстати, с помощью соцконтракта можно получить финансовую помощь для поиска работы с последующим трудоустройством, ведения личного подсобного хозяйства и иные цели.

— На начало июля в крае заключено около 1 750 контрактов на сумму более 110 млн рублей. Это средства федерального и краевого бюджетов»,

Социальный контракт — мера государственной поддержки малообеспеченных семей и одиноких людей, которые хотят повысить свой уровень дохода и преодолеть трудную жизненную ситуацию, — подчеркнула Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Фото: inform.kz

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