Пять краевых ветеринаров получили более 14 млн рублей на жильё

Жилищные условия улучшат: ветеринарный врач из Курагинского района заведующие ветеринарными пунктами в Курагинском и Шушенском районах, ветеринарные фельдшеры в Ермаковском и Балахтинском районах. В этом году они получили из краевого бюджета более 14 млн рублей на строительство и покупку жилья в сельской местности.

— Одиннадцать ветеринаров улучшили жилищные условия за два годы. Мера госпомощи в регионе действует третий год. Кстати, с прошлого года молодые ветеринары Красноярского края могут также как и сельхозработники получить миллион рублей для обустройства на селе. Выплата предоставляется в начале трудовой деятельности и после трёх лет работы (по 500 тыс руб.), — отметил первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса поддержка на приобретение или строительство жилья предоставляется сельским и проживающим в районах Крайнего Севера специалистам в области ветеринарии.

Участникам программы краевой бюджет возмещает 90 % затрат на строительство или покупку жилья. Строящийся дом необходимо ввести в эксплуатацию в течение трёх лет с момента получения бюджетных средств.

В 22 районах края сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и кооперативы готовы принять 42 ветеринарных врача и фельдшера.

Фото: reconomica.ru