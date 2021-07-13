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Пять краевых ветеринаров получили более 14 млн рублей на жильё

Главная Общество
Красноярск
15:45 13 Июля 2021
общество, сельское хозяйство, поддержка
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Жилищные условия улучшат: ветеринарный врач из Курагинского района заведующие ветеринарными пунктами в Курагинском и Шушенском районах, ветеринарные фельдшеры в Ермаковском и Балахтинском районах. В этом году они получили из краевого бюджета более 14 млн рублей на строительство и покупку жилья в сельской местности.

— Одиннадцать ветеринаров улучшили жилищные условия за два годы. Мера госпомощи в регионе действует третий год. Кстати, с прошлого года молодые ветеринары Красноярского края могут также как и сельхозработники получить миллион рублей для обустройства на селе. Выплата предоставляется в начале трудовой деятельности и после трёх лет работы (по 500 тыс руб.), — отметил первый замминистра сельского хозяйства и торговли края Александр Походин.

По поручению губернатора Красноярского края Александра Усса поддержка на приобретение или строительство жилья предоставляется сельским и проживающим в районах Крайнего Севера специалистам в области ветеринарии.

Участникам программы краевой бюджет возмещает 90 % затрат на строительство или покупку жилья. Строящийся дом необходимо ввести в эксплуатацию в течение трёх лет с момента получения бюджетных средств. 

В 22 районах края сельхозпредприятия, фермерские хозяйства и кооперативы готовы принять 42 ветеринарных врача и фельдшера.

Фото: reconomica.ru

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