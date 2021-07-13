Альфа-Банк добавит 1 000 рублей к каждой госвыплате для школьников

Если карты пока нет, ее можно оформить за сорок секунд на сайте https://alfabank.ru/everyday/debit-cards/detskie-posobiya/ и получить уже 11 000 рублей на ребенка.

Также каждая семья получит бесплатную страховку от Альфа-Банка и АльфаСтрахования на случай осложнений от коронавируса.

Указ «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», в начале июля подписал президент РФ Владимир Путин. Госвыплаты полагаются семьям с детьми 6-18 лет и семьям с детьми 18-23 лет с ограниченными возможностями здоровья, продолжающим получать обучение по общеобразовательным программам, или их законным представителям. Заявление можно подать с 15 июля, а выплаты начнут приходить уже в августе.

«Наша задача – поддержать важную инициативу государства, дать родителям бесплатный инструмент для получения выплат. А главное – помочь семьям подготовить своих школьников к новому учебному году», – отметил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 870 тыс. корпоративных клиентов и более 19,8 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 28 700 своих и партнерских банкоматов.

По итогам 2020 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $61,9 млрд, совокупный кредитный портфель — $42,7 млрд, акционерный капитал — $8,7 млрд. Чистая прибыль – $1347 млн.