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Заповедник Тунгусский закрыли для посещения из-за опасности пожаров

Главная Общество
Красноярск
15:15 13 Июля 2021
общество, заповедник, пожары
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В Эвенкии зафиксирован высокий класс пожарной опасности. Следовательно, поэтому запрещено посещение заповедника Тунгусский и его охранной зоны. Об этом сообщили в агентстве ГО и ЧС края.

В пресс-службе пояснили, что запрет на посещение заповедника будет действовать до устойчивого понижения класса пожарной опасности, а на границах заповедника будет усилен контроль.

Как сообщалось ранее, сегодня на территории Красноярского края зарегистрированы 12 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 550 га в Богучанском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Четыре лесных пожара ликвидированы.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: visitsiberia.info

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