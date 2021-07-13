В Красноярске двум заведениям грозят штрафы за работу после 23:00

В эти выходные красноярские сотрудники администрации районов города и полицейские провели рейд. Данный рейд направлен на выявление работающих заведений общественного питания после 23:00. С пятницы по воскресенье рабочая группа проверила 74 заведения.

По итогам рейда в отношении двух бизнесменов составлены административные материалы по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Владельцам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Новые коронавирусные ограничения введены в Красноярском крае с 7 июля. Объектам общественного питания запрещено принимать посетителей в период с 23:00 до 7:00.

Кстати, совсем недавно Роман Карпович — известный красноярский диджей и музыкальный продюсер рассказал о ночной жизни Красноярска в пандемию - о том сколько подпольных, закрытых вечеринок проводится в выходные и это не предел.

Фото: МВД