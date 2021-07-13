Парк красноярского авиаперевозчика «КрасАвиа» пополнят новые вертолёты

Программу реновации парка вертолётов региональной компании «КрасАвиа» на 2021-2027 гг одобрил губернатор Красноярского края Александр Усс. Об этом сообщается на сайте правительства Красноярского края.

Воздушный флот регионального авиаперевозчика пополнится десятью новыми современными вертолётами Ми-8 АМТ/МТВ-1.

Программу предоставил Андрей Егоров, генеральный директор авиакомпании.

— Один из наших основных приоритетов, тем более что сейчас началось активное освоение Арктики — развитие северных территорий Красноярского края. Создание круглогодичного бесперебойного авиасообщения — важная и социально значимая задача. Благодаря ее реализации мы продолжим создание стабильной внутри- и межрегиональной транспортной сети», — отметил Александр Усс.

Андрей Егоров, генеральный директор «КрасАвиа» подчеркнул, что вертолётный транспорт для бездорожных территорий — безальтернативное средство передвижения. Данный транспорт будет востребован ещё минимум 30 лет.

Ранее благодаря губернатору и правительства Красноярского края в собственность авиакомпании уже было приобретено три самолёта Л-410 УВП и два самолёта ATR-72. Также пять самолётов ATR-42 было получено авиаперевозчиком в этом году. Вопрос обновления парка по самолётному сегменту решён. Теперь наступила очередь обновить парк вертолётов.

Фото: rm-sochi.ru