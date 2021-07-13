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12 лесных пожаров зарегистрировано в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
14:30 13 Июля 2021
общество, лесные пожары, происшествия
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, сотрудниками краевого Лесопожарного центра локализован один лесной пожар в Кежемском районе. В тушении были задействованы 213 человек и пять единиц техники. 17 воздушных судов привлекались к возгораниям на авиапатрулирование, доставку сил и средств.

По предварительным данным, лесные пожары возникли из-за сухих гроз.

13 июля на 08:00 на территории Красноярского края зарегистрированы 12 лесных пожаров, очаги возгораний действуют на площади 550 га в Богучанском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет. Четыре лесных пожара ликвидированы.

Лесничества и подразделения Лесопожарного центра патрулируют территорию по условиям погоды. За ситуацией следят в онлайн-режиме с помощью данных космоснимков и 100 видеокамер, которые установлены в 29 районах Красноярского края. Вся информация передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства.

Напомним, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо незамедлительно звонить на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или с помощью мобильного приложения «Берегите лес» можно отправить сообщение, прикрепив фотографию и указав геолокацию.

Фото: regnum.ru

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